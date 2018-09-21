فولكس فاجن GTI Rabbit Edition تقفز الي عالم الهاتشباك الساخن بلمسات سوداء خاصة

برلين (صدى):

تحتفل فولكس فاجن أمريكا بتاريخها مع تقديم نسخة GTI Rabbit Edition 2019 التي تعود الي تاريخ الشركة وتقوم بتكريمه من خلال هذه السيارة الهاتشباك الساخنة الألمانية التي تندرج بين نسخ S وSE. وتأتي هذه النسخة الخاصة بعجلات 18 بوصة سوداء واسبويلر خلفي ومرايا خارجية باللون الأسود واضاءة ليد أمامية مع نظام اضاءة أمامي قابل للتكيف بصورة قياسية.

ويتوفر جسم السيارة بلون أزرق كورن فلاور أو رمادي أورانو أو أبيض بيور أو أسود ديب لؤلؤي كما يتوفر لها في الداخل تطريز أحمر لسجاد الارضية كما توفرت السيارة بنظام دخول ذكي بدون مفتاح وزر لتشغيل المحرك ومساعد أمامي وشاشة لرصد البقع العمياء وتحذير من حركة المرور خلف السيارة.

وبغض النظر عة الاصدار, فكل نسخ فولكس فاجن جولف GTI تتوفر بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني والمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 228 حصان وبالاضافة الي حصول السيارة على مكابح أكثر قوة مع نظام تفاضلي ميكانيكي وتحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح طواريء ذاتية تنشط في حال رصد أحد المشاة.