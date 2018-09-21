استمراراً لجهود التحالف بقيادة المملكة في محاربة الارهاب في اليمن .. الجيش اليمني يقضي على قيادي في تنظيم “القاعدة”

واس(صدى):

نجحت قوات الأمن في محافظة شبوه وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تنفيذ عملية أمنية نوعية ضد أحد الأوكار الإرهابية لتنظيم ” القاعدة ” الإرهابي في مديرية خوره غربي مديرية عتق أسفرت عن قتل الهالك نايف الصيعري الدياني أحد قيادي التنظيم.

وأعلن مصدر في الحكومة الشرعية أن العملية الأمنية التي نفذت في ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة شهدت قتل القيادي نايف الصيعري الدياني و أسر ثلاثة آخرين من تنظيم ” القاعدة ” الإرهابي.

وأكد المصدر اليمني أن العملية الأمنية تأتي استمراراً لجهود قوات الأمن اليمنية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وتأتي هذه الخطوة وفق عمليات أمنية وعسكرية تسير في خط متوازِ لملاحقة التنظيمات الإرهابية داخل اليمن والقضاء عليها وحماية للشعب اليمني من التنظيمات الإرهابية وميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران إلى جانب العمل العسكري لإعادة الشرعية للسلطة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الميليشيا الحوثية.

كما يواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة منذ ثلاثة أعوام تنفيذ العديد من العمليات المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من الأراضي اليمنية مقراً لها كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وتأتي عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن إيماناً منها في القضاء على الإرهاب والمحافظة على الأمن العالمي، وذلك ضمن جهود التعاون الدولي لتفكيك تلك التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وإنقاذ اليمن من استغلال أرضه كمنطلق للمخططات والعمليات الإرهابية .

ونجح الجيش اليمني المدعوم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعملياته المستمرة في تحرير العديد المدن التي استغلتها التنظيمات الإرهابية كأوكار لها من بينها مدينتا المكلا والمخا اللتان كانتا تعانيان من اختطاف تام من قبل تنظيم ” القاعدة ” الإرهابي.