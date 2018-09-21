 سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على منزل في محافظة العارضة

تركي السالم(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الجمعة الموافق 11 / 1 / 1440 هـ بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل سكني بمحافظة العارضة مما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات . والله ولي