التحالف اليمني لرصد الانتهاكات يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتماد على مليشيات الحوثي كمصدر للمعلومات

واس(صدى):

أعرب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات عن قلقه ازاء الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في مجال حقوق الإنسان سواءً المتعاونين مع منظمات الأمم المتحدة أو العاملين المستقلين من المنظمات المحلية والدولية الأخرى.

وأكد الحقوقي اليمني ياسر الحسني فِي كلمة للتحالف أمام مجلس حقوق الانسان الْيوم في جنيف أن العاملين في مجال حقوق الإنسان في اليمن يتعرضون لمخاطر جمة من الترهيب والاعتقال والانتهاكات الأخرى التي تشكل عائقاً أمام أداء مهامهم على أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية, وتنظيم القاعدة.

ودعا التحالف بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لعدم اعتماد مليشيات الحوثي الانقلابية كمصدر للمعلومات، مبينًا أن المليشيا ترتكب جرائم ضد العاملين في المجال الحقوقي والإنساني اليمني بشكل عام، مطالبًا المنظمات العاملة لدى الأمم المتحدة بالعمل على الوصول لجميع المناطق اليمنية وعدم اعتماد الآلية المركزية في الرصد للحصول على المعلومة.