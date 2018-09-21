أمين الحدود الشمالية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهدهبمناسبة اليوم الوطني٨٨

سلطان الهوير(صدى):

أمين الشمالية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني٨٨ رفع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة اسمى ايات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولأمير منطقة الحدود الشمالية – حفظه الله – والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة سائلاً الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة