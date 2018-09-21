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النيابة العامة: إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة جريمة موجبة للتوقيف

النيابة العامة: إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة جريمة موجبة للتوقيف
علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، إنفوجراف يوضح أن إثارة الفوضى والشغب، أوالإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة، بأي وسيلة، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.


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