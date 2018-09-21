النيابة العامة: إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة جريمة موجبة للتوقيف

علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، إنفوجراف يوضح أن إثارة الفوضى والشغب، أوالإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة، بأي وسيلة، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.