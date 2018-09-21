النيابة العامة: إثارة الفوضى والإضرار بالممتلكات العامة جريمة موجبة للتوقيف
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة، إنفوجراف يوضح أن إثارة الفوضى والشغب، أوالإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة، بأي وسيلة، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 1 ساعة
نفسي بوم من الأيام
أشوف خبر معايدة
ولا نصح وأرشاد😐
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 53 دقيقة
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