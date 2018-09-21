المتوسطة ال 87 للبنات بالرياض تستدعي أولياء الأمور للمشاركة مع بناتهم للإحتفال باليوم الوطني ال 88
اقامت المتوسطه السابعه والثمانون بحي بدربالشفاء بالرياض حفلاً بمناسبه اليوم الوطني ٨٨للمملكه العربيه السعوديه وذلك بمشاركه اولياء امور الطالبات خارج المدرسه لتعزيز الانتماء الوطني..من منطلق الشراكه المجتمعيه..حيث حضر العديد من الأباءوشاركوا بناتهم الأحتفال خارج فناء المدرسة حيث حيث تم تقديم القهوة والحلى وتوزيع أعلام المملكة..كما تم أصدار نشرة “وطنية” تعني بتوحيد المملكة وتتبنى تعزيز القيم والوطنية تحت عنوان..”بالفكر نبني الوطن وبالإنضباط نحيي القيم وبالإنتظام تسير الأمم”..”اليوم الوطني للمجد والعليا”.. وكان محل تقدير أولياء الأمورالذين شكروا لقائدة المدرسة والمدرسات هذا العمل النبيل.
كما أقامة المدرسة داخل الفناء العديد من العروض المسرحية والفعاليات التي تعني بهذا الشأن شارك بها طالبات المدرسة..وكانت هناك مشاركة للعديد من المعلمات لتنظيم الفعالية وبإشراف من قائدة المدرسة مها الدوسري.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19744 ] نشر منذ 48 دقيقة
كيف تمت المشاركه خارج فناء المدرسه ؟ في الشارع مثلا او يوجد ساحه خاليه تم استغلالها من قبل المدرسه لحضور الاباء
عموما الفكره ممتازه جدا
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 43 دقيقة
عيد يبوعمار عيد🇸🇦💚🇸🇦
هذا اليوم
تاريخي😘😘😘
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11246 ] نشر منذ 35 دقيقة
شــــي طــــــــــــــ🇸🇦💚🇸🇦ـــــــــــــيب .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31655 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب ليش ما استدعوا الامهات معا بناتهن والاباء مع اولادهم يعني حطوهم عند الباب والى كيف