ON Sport تعلن حصولها على حقوق بث حفل الفيفا لجوائز الأفضل بعام 2018

ماجد محمد(صدى):

أعلنت قناة ” ON Sport ” ، اليوم الجمعة، عن تمكنها من الحصول على حقوق بث الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجوائز الأفضل في عام 2018.

يأتي ذلك قبيل إقامة الحفل المقرر عقده في العاصمة البريطانية ” لندن ” يوم الإثنين القادم، فى تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحضر حفل ” الفيفا ” السنوي يحضره نخبة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، ويعلن خلاله عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال العام الحالي ، وسيتوج الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم التي يتنافس عليها الثلاثي الكرواتي ” لوكا مودريتش ” ، والمصري ” محمد صلاح ” ، والبرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” .

هذا وأبرمت قناة ” ON Sport ” التعاقد الرسمي مع الفيفا مساء الخميس، بعد شهر كامل من المفاوضات، لبث وقائع الحفل على الهواء مساء الإثنين المقبل، وستكون القناة هي مالكة حق بث الحفل بين كل القنوات المفتوحة في الشرق الأوسط.