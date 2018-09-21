بالصور.. ” الانضباط ” تغرم رؤساء بعض الأندية بـ20 ألف ريال

محمد السعران(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، 6 قرارات على رؤساء بعض الأندية بغرامات، وذلك لأسباب مختلفة.

وألزمت اللجنة، رئيس نادي الشباب خالد البلطان بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب لإجراء لقاء صحفي في منطقة اللقاءات الإعلامية السريعة، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة وذلك في مباراة فريقه مع فريق نادي الفتح دوريًا.

كما ألزمت رئيس نادي التعاون محمد القاسم بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لدخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين مخالفة منه للمادة (66) وذلك في مباراة فريقه مع فريق نادي الاتحاد دوريًا.

وقرَّرت إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها (15.000) ريال لقذف جمهوره عبوة ماء على المضمار قبل نهاية المباراة بقليل مخالفة منه للمادة (52 /2) من اللائحة وذلك خلال مباراته مع فريق نادي التعاون دوريًا.

إضافة إلى إلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة قدرها (20.000) ريال لدخوله مضمار الملعب قبل بداية المباراة دون أن يكون مصرحًا له بذلك، مخالفة منه للمادة (66) من اللائحة وذلك في مباراة فريقه مع فريق نادي الباطن دوريًا.

وألزمت عضو مجلس إدارة نادي الهلال عبد الرحمن النمر بدفع (20.000) ريال مع عقوبة إضافية بالإيقاف مباراة واحدة لتواجده بمنطقة الحكام واللاعبين قبل وبعد المباراة دون أن يكون مصرحًا له، مخالفة للمادة (66) من اللائحة وذلك في مباراة فريقه مع فريق الباطن.

كما قررت إلزام مدرب فريق نادي الهلال جورج جيسوس بدفع غرامة قدرها (10.000) ريال لرفعه إشارة بيده تجاه لاعب منافس بشكل ينافى الأخلاق الرياضية، مخالفة منه للمادة (48 /2 /1) من اللائحة، وذلك في مباراة فريقه مع فريق نادي الباطن دوريًا.

وقرَّرت إلزام نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ بدفع غرامة قدرها (15.000) ريال لقذف جمهوره عبوة ماء على المضمار قبل نهاية المباراة بقليل مخالفة منه للمادة (52 /2) من اللائحة وذلك خلال مباراته مع فريق نادي ⁧‫التعاون‬⁩ دوريًا.