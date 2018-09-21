نيمار يقود منتخب البرازيل لمواجهة السعودية

ماجد محمد(صدى):

أعلن المنتخب البرازيلي عن قائمته المشاركة في الدورة الرباعية الدولية التي تحتضنها السعودية بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق إلى جانب الأخضر.

وقام مدرب المنتخب البرازيلي تيتي باستدعاء معظم الأسماء الهامة لقائمة المنتخب في مقدمتهم نيمار، كما أعاد مارسيلو إلى المنتخب بعد استبعاده في المعسكر الأخير، استعدادا لمواجهة السعودية في 12 أكتوبر المقبل والأرجنتين في السادس عشر من ذات الشهر.

وتضمنت القائمة في حراسة المرمى كلا من أليسون وإيدرسون وفيليبي، وفي الدفاع تواجد دانيلو وفابيانو وساندرو ومارسيلو وماركينيوس وميرندا وإيدير بجانب بابلو، وفي الوسط استدعى تيتي ، كاسميرو وآرثر ووالاسي وفريد وريناتو، ويقود خط المقدمة النجم نيمار بجانب كوتينيو وإيفرتون وفيرمينو وجيسوس ومالكوم وريتشارليسون.