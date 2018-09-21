صحة الباحة تعلق على حادث سيارة إسعاف تنقل حامل بالقنفذة

إبراهيم الزهراني(صدى):

علقت مديرية الشؤون الصحية في الباحة على واقعة حادث سيارة إسعاف تنقل مريضة حامل في توأم بالقنفذة.

وقالت صحة الباحة خلال بيان لها: ” إشارة إلى ما تم تداوله صباح اليوم عن تعرض سيارة إسعاف تتبع صحة القنفذة لحادث مروري خلال نقل احدى المرضى إلى مستشفى الملك فهد بالباحة نود أن نوضح بأن سيارة الاسعاف التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القنفذة كانت تنقل مريضة حامل في توأم في العقد الثاني من عمرها في الاسبوع (35) كما هو مقرر من الأطباء المتابعين لحالتها من مستشفى نمرة تعاني من اعراض ولادة مبكرة وتعاني المريضة من الانيميا المنجلية مما تقرر نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة لعمل التدخل الطبي لها هناك “.

وأضاف: ” خلال النقل تعرض الاسعاف لحادث سير نتج عن انحرافه عن الطريق واصطدامه بإحدى اعمدة الانارة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح اليوم الجمعة ونتج عنه لاصابة طفيفة لاحد الاطباء وكسر بقدم ممرضة من الكادر الطبي المرافق للحالة تنومت على إثره لاحقا بمستشفى المخواة علما انه تم توجيه اسعاف مستشفى المخواة العام مباشرة للحادث ونقل الحالات لمستشفى المخواة العام بمشاركة الهلال الأحمر “.

وأكد: ” تم تجهيز غرفة العمليات للمريضة التي لم تصاب بأذى في الحادث وفريق عمل طبي بقيادة استشاري نساء وولادة وتم توليد المريضة من خلال عملية قيصرية وهي الان واطفالها في حالة مستقرة “.