بالفيديو والصور.. سعودي يرسم جدارية للملك المؤسس بارتفاع 18 طابق

عادل الحربي (صدى):

جسد فنان سعودي روح المواطنة في أعماله التشكيلية، ليرسم أكبر جدارية على مستوى العالم، لصورة المؤسس الملك ” عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” عن طريق فن الجرافيك بعرض 12 مترًا، وارتفاع 48 مترًا، لتكتمل صورتها يوم أمس بأعلى ارتفاع داخل محافظة طريف شمال السعودية.

رسم الفنان التشكيلي ” بدر منصور البلوي ” ، الجدارية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 88، على واجهة برج خزان الماء الواقع على امتداد طريق الشمال الدولي، الذي يصل ارتفاعه إلى 18 طابقًا، وسيتم تدشين اللوحة في اليوم الوطني الأحد القادم.

وقال ” البلوي ” ، إن الفكرة انطلقت من محافظ طريف ” بدر بن نجر ” وتم دعم الفكرة من قبل رئيس بلدية طريف ” عودة العنزي ” ، وهناك تكملة للرسمة بالعلم السعودي بحجم أكبر من الرسمة، وسيتم استكمالها بعد احتفالية اليوم الوطني.

وأضاف ” البلوي ” ، أن توجهاتي في الفن التشكيلي متنوعة ومختلفة المجالات، حيث أمارس الرسم ما بين التشكيل والنحت الجنوبي والرسم بالرمل، إلا أنني قررت أن أكرس لوحاتي للوطن، وسبق أن قمت برسم الملك ” سلمان وولي عهده ” ولوحات أخرى للمؤسس.

وأوضح ” البلوي ” ، أنه رسم صورة الملك ” سلمان ” على صخرة في العلا بمناسبة إنشاء الهيئة الملكية في العلا على ارتفاع 5 أمتار، وقمت سابقًا برسم لوحة للملك سلمان وخلفه الراية على عمارة مكونة من 7 أدوار في منطقة القصيم، كانت ضمن فعاليات مهرجان ألوان الربيع قبل عام تقريبًا.

ولفت ” البلوي ” ، إلى أن هذه اللوحات هي أقل واجب وطني يجب أن يقدمه الفنان السعودي للتعريف بوطنه واعتزازه بقيادته ، مؤكدًا أنه يسعى خلال الفترة القادمة للدخول بلوحته الجدارية في موسوعة ” غينيس ” للأرقام القياسية، إذ لم يجد من خلال البحث والتقصي أي لوحة توازيها في هذا الارتفاع في كل دول العالم، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل لوحة في الولايات المتحدة بارتفاع 8 أدوار فقط.

وثمن ” البلوي ” تعاون عدة جهات حكومية معه في تذليل كافة الصعوبات التي واجهته أثناء عمله الذي استغرق 6 أيام، استخدم خلالها رافعة على ارتفاع 39 متر، فيما بلغ ارتفاعها 30 متر ما يعادل 10 أدوار، ومن الرأس حتى نهاية الجدارية 14 دورًا، ما يعادل 37 متر.

وذكر ” البلوي ” ، أنه تم اختيار إحدى لوحاته لإهدائها لوزير الثقافة ” الطاجيكي ” ، كما تم تكريمه من قبل أمير منطقة تبوك الأمير ” فهد بن سلطان ” والأمير ” فيصل بن مشعل “.