” الأرصاد ” تحذر من سقوط الأمطار بمنطقة مكة المكرمة
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا للمواطنين بمنطقة مكة المكرمة وتشمل ” عرفات والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة ” ، وذلك نتيجة سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.
وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ اليوم في الساعة 17:55، وستنتهي في الساعة 21:00.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 3 ساعات
الي يجي من الله
حياااااه🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31655 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعلها امطار خير وبركه يا زين المنظر
ليتني من اهل مكه
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 3 ساعات
مكه ماتصلح لك يامحرومه
الي متعود على الأجواء البارده
يتعب لاطول المقعد في مكه
أستهدي باالله وخليكي في ديرتك.