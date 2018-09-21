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” الأرصاد ” تحذر من سقوط الأمطار بمنطقة مكة المكرمة

” الأرصاد ” تحذر من سقوط الأمطار بمنطقة مكة المكرمة
مكة المكرمة(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهًا للمواطنين بمنطقة مكة المكرمة وتشمل ” عرفات والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة ” ، وذلك نتيجة سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ اليوم في الساعة 17:55، وستنتهي في الساعة 21:00.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 3 ساعات

مكه ماتصلح لك يامحرومه
الي متعود على الأجواء البارده
يتعب لاطول المقعد في مكه
أستهدي باالله وخليكي في ديرتك.

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