تغريدة للرئيس اللبناني السابق عن الحشيش تثير جدلاً واسعاً
آثار الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان جدلا واسعا ، عبر حسابه في ” تويتر ” بعد نشره تغريدة قال فيها: ” هلموا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين : حشيشتنا أحلى حشيشة ” .
وأضاف الرئيس اللبناني السابق: ” قدر اللبناني أن يتعايش مع اللا دستور، مع فراغ رئاسي، مع تصريف أعمال، مع تشريع الضرورة، ومع ميزانية دون قطع حساب، وهدر، وفساد !، بالإضافة إلى العيش دون مياه، دون كهرباء، دون نمو اقتصادي ودون طمأنينة وراحة بال ”
وسبق وأن أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن المجلس بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34227 ] نشر منذ 2 ساعتين
المذيعة اللبنانية الي غلطت بأسمك قبل أشوي
أتوقع أنها ماخذه حشيشه مضروبة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو يا البنانيين
وكمان شوية دعارة ولا يمنع من بعض مقبلات المجوس ومتعتهم
ولد الديره[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه
فيه ميشال سليمان
وفية ميشال عون
واللي يتفلسف في السياسة وما يعرف يبقى ح م ا ر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19744 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحشيشه موجوده زراعتها بحماية نصر الات وحزبه ايام فترة رئاستك للجمهوريه يا مستر سليمان
فلا غرابه في الموضوع يا رئيس