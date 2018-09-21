تغريدة للرئيس اللبناني السابق عن الحشيش تثير جدلاً واسعاً

بيروت(صدى):

آثار الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان جدلا واسعا ، عبر حسابه في ” تويتر ” بعد نشره تغريدة قال فيها: ” هلموا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين : حشيشتنا أحلى حشيشة ” .

وأضاف الرئيس اللبناني السابق: ” قدر اللبناني أن يتعايش مع اللا دستور، مع فراغ رئاسي، مع تصريف أعمال، مع تشريع الضرورة، ومع ميزانية دون قطع حساب، وهدر، وفساد !، بالإضافة إلى العيش دون مياه، دون كهرباء، دون نمو اقتصادي ودون طمأنينة وراحة بال ”

وسبق وأن أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن المجلس بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية.