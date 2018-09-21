بالصور.. عيون الوطن في الابتدائية الثانية بخيبر

نايف السالم(صدى):

أحيت الابتدائية الثانية بخيبر، فعاليات اليوم الوطني بقيادة القائدة دينة نافع العنزي وطاقم المدرسة التعليمي والإداري وطالباتها.

وتضمنت الفعاليات تقديم نصائح توعوية للطالبات بعدم المشاركة في وسوم تسيء للوطن، وكذلك عدم تداول صور ومقاطع تمس أمن الوطن، كما جعلت الطالبات يكتبون رسالة عن الوطن، بالإضافة إلى رسمهم لوحات وطنية، وكذلك تم توزيع الحلوى على الطالبات.