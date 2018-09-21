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جريمة مروعة.. سيدة تقتل زوجها الثري وتخفي جثته

جريمة مروعة.. سيدة تقتل زوجها الثري وتخفي جثته
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أقدمت سيدة خمسينية على قتل زوجها الثري الذي يبلغ من العمر سبعين عاما بمساعدة أبنائها، وأخفت جثته.

وتمكنت الشرطة من القبض على السيدة و تدعى ” أنجيلا تايلور ” بتهمة قتل زوجها المزارع الثري ورجل الأعمال المليونير “ويليام تيرنر” بمساعدة اثنين من أبنائها من بين أربعة، عن طريق ارتكاب حريق متعمد بمنزله أودى بحياته

وقامت الشرطة بتفتيش منزلها بحثاً عن جثته لكنها لن تجدها، وقالت خلال استجوابها أنها انفصلت عنه قبل أيام: ” أنا لا أعرف شيئاً “.

وقال أحد الجيران: ” أعلم أنها كانت تواعد رجلاً آخر”، فيما أكد آخر: ” أنا أراها بانتظام تسّير كلابها، وكانت دائماً تقول مرحبا ً”.

 


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19748 ] نشر منذ 2 ساعتين

استعجلت في قتله من شان المال فخسرت كل شي
واحتمال يكون لها صديق قد اقنعها بالتخلص من الزوج العجوز

[ عدد التعليقات: 11249 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستعان ولايبلانا .

[ عدد التعليقات: 54426 ] نشر منذ 29 دقيقة

لا حول ور قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, إرهابيون ولا شك ..

,, هاجس الجرائم يجري بنفوسهم مجرى الدم في عروقهم ،،

,, لا أمان فيهم بتاتاً البته ,,

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