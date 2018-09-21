جريمة مروعة.. سيدة تقتل زوجها الثري وتخفي جثته
أقدمت سيدة خمسينية على قتل زوجها الثري الذي يبلغ من العمر سبعين عاما بمساعدة أبنائها، وأخفت جثته.
وتمكنت الشرطة من القبض على السيدة و تدعى ” أنجيلا تايلور ” بتهمة قتل زوجها المزارع الثري ورجل الأعمال المليونير “ويليام تيرنر” بمساعدة اثنين من أبنائها من بين أربعة، عن طريق ارتكاب حريق متعمد بمنزله أودى بحياته
وقامت الشرطة بتفتيش منزلها بحثاً عن جثته لكنها لن تجدها، وقالت خلال استجوابها أنها انفصلت عنه قبل أيام: ” أنا لا أعرف شيئاً “.
وقال أحد الجيران: ” أعلم أنها كانت تواعد رجلاً آخر”، فيما أكد آخر: ” أنا أراها بانتظام تسّير كلابها، وكانت دائماً تقول مرحبا ً”.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 4 ساعات
ليش كده
يامدام
كان خليتيه يكمل هاليومين
في عمره
ويموت من نفسه🤔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10163 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان ولايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31655 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19748 ] نشر منذ 2 ساعتين
استعجلت في قتله من شان المال فخسرت كل شي
واحتمال يكون لها صديق قد اقنعها بالتخلص من الزوج العجوز
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11249 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله المستعان ولايبلانا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54426 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ور قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, إرهابيون ولا شك ..
,, هاجس الجرائم يجري بنفوسهم مجرى الدم في عروقهم ،،
,, لا أمان فيهم بتاتاً البته ,,