بالفيديو.. سميرة توفيق تعيد ذكريات الماضي أمام ملك الأردن
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو للمطربة اللبنانية سميرة توفيق، وهي تغني أمام ملك الأردن عبدالله الثاني، في عيد استقلال الأردن.
وظهرت الفنانة تغني أغاني وطنية أردنية، وتعيد ذكريات الماضي بصوتها العذب، وذلك أمام الملك عبدالله الثاني وزوجته الملك رانيا، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 4 ساعات
سميرة توفيق
معشوووووووقه الجمييييييييع
الهبر على أصولة😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31655 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂