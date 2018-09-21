بالفيديو.. سميرة توفيق تعيد ذكريات الماضي أمام ملك الأردن

أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو للمطربة اللبنانية سميرة توفيق، وهي تغني أمام ملك الأردن عبدالله الثاني، في عيد استقلال الأردن.

وظهرت الفنانة تغني أغاني وطنية أردنية، وتعيد ذكريات الماضي بصوتها العذب، وذلك أمام الملك عبدالله الثاني وزوجته الملك رانيا، وعدد من الوزراء والمسؤولين الأردنيين.