بالصور.. محافظ الطوال يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحمدي

واس(صدى):

أدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وجموع المصلين ، بعد صلاة العصر اليوم بجامع عثمان بن عفان بقرية المباركة بمحافظة الطوال ، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول علي بن محمد حسين مشهور حمدي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد بالحد الجنوبي بقطاع العارضة بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة, نقل محافظ الطوال ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ الطوال ، مساعد قائد حرس الحدود بجازان العميد قاسم بن مهدي منقري من المسؤولين ومشايخ وأهالي المحافظة .