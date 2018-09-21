خطوات معرفة أماكن التوظيف لخريجي الدبلومات الصحية المنضمين لـ الصحة

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن طريقة معرفة أماكن الوظائف لخريجي الدبلومات الصحية اللذين انضموا إلى الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التوظيف تتمثل في:

1. الدخول من خلال الرابط هنـــا..

2. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

3. الدخول لأيقونة الرغبة في معرفة جهة الوظيفة التي ترشيحك إليها.

4. مراجعة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الوظيفة التي الترشيح إليها وفقًا للمواعيد المحددة لكل تخصص.

5. إحضار أصل مسوغات التوظيف عند مراجعة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

6. استكمال الفحص الطبي وفقًا للنموذج المحدد لدى المديرية.

7. مراجعة المديرية لاستيفاء إجراءات التوظيف تتم خلال 15 يومًا من الموعد المحدد لكل تخصص.