اختناق طفلة وتوقف تنفسها بمطار الأمير نايف بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تعرَّضت طفلة إلى حالة اختناق مفاجئة، أثناء وجودها في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ما أدى إلى فقدان الوعي وتوقف التنفس.

وباشر الفريق الطبي بمركز الرعاية الصحية بالمطار، حالة الطفلة البالغة 10 أعوام من العمر حيث تم نقلها إلى العيادة الطبية وفتح مجرى التنفس وتزويدها بالأكسجين.

وتبيَّن أن الطفلة ابتلعت جسم غريب بالخطأ، حيث تم إخراج هذا الجسم، ومن ثم استعادت الطفلة وعيها تدريجيًا، حتى أصبحت حالتها طبيعية ومستقرة.

وقعت الحادثة فجر اليوم، عندما كانت الطفلة منتظرة رحلتها مع ذويها في صالة المطار.