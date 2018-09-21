اختناق طفلة وتوقف تنفسها بمطار الأمير نايف بالقصيم
تعرَّضت طفلة إلى حالة اختناق مفاجئة، أثناء وجودها في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ما أدى إلى فقدان الوعي وتوقف التنفس.
وباشر الفريق الطبي بمركز الرعاية الصحية بالمطار، حالة الطفلة البالغة 10 أعوام من العمر حيث تم نقلها إلى العيادة الطبية وفتح مجرى التنفس وتزويدها بالأكسجين.
وتبيَّن أن الطفلة ابتلعت جسم غريب بالخطأ، حيث تم إخراج هذا الجسم، ومن ثم استعادت الطفلة وعيها تدريجيًا، حتى أصبحت حالتها طبيعية ومستقرة.
وقعت الحادثة فجر اليوم، عندما كانت الطفلة منتظرة رحلتها مع ذويها في صالة المطار.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34228 ] نشر منذ 3 ساعات
هاالحين يجي أبوها
ويرفع قضية على المطار😱
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11249 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يشـافيــها .