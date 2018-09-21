الزعاق: محطة الفضاء الدولية تظهر بوضوح فوق الأجواء السعودية الليلة

عادل الحربي(صدى):

تظهر محطة الفضاء الدولية فوق الأجواء السعودية، مغرب اليوم، حيث تبدأ في الظهور من الجنوب الغربي متجهة نحو الشمال الشرقي.

وكشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، أن المحطة ستظهر بدءًا من الجنوب الغربي متجهة نحو الشمال الشرقي على الغربية والوسطى.

وأكد أنها ستشاهد بالعين المجردة بكل وضوح بتواقيت مختلفة على حسب المنطقة ما بين الساعة السابعة إلى الساعة السابعة وسبع دقائق.