مورينيو يعلن غياب 5 لاعبين عن لقاء ” ولفرهامبتون “

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أزمة كبيرة بفقده لخمسة لاعبين قبيل لقائه مع ” ولفرهامبتون واندرارز ” بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، فلن يشارك اللاعب ” ديوجو دالوت ” لإراحته، بينما يغيب ” ماركوس روخو، أندير هيريرا ” للإصابة، و يبتعد ” نيمانيا ماتيتش، وماركوس راشفورد ” بسبب الإيقاف.

وتألق اللاعب ” دالوت ” المنضم حديثًا من بورتو قبل بداية الموسم، في مباراته الأولى مع يونايتد في فوزه 3-0 على يانج بويز السويسري، في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، لكن المدرب ” جوزيه مورينيو ” ينوي إدخال الظهير إلى التشكيلة تدريجيًا.

وانضم اللاعب البرتغالي الشاب إلى ” يونايتد ” وهو لا يزال يتعافى من إصابة في الركبة، وينوي ” مورينيو ” إشراكه أمام ديربي كاونتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ” مورينيو ” في مؤتمرًا الصحفيين اليوم الجمعة: أريده أن يكون منتعشًا تمامًا في هذه المرحلة من التأقلم، لذا لن يلعب غدًا وسيشارك مرة أخرى يوم الثلاثاء ” .

وأضاف ” مورينيو ” ، أن اللعب لمانشستر يونايتد صعب بما يكفي للاعب عمره 19 عامًا، قادم من دولة أخرى بعد إصابة قوية وجراحة، لا يحتاج إلى مواجهة المزيد من الصعوبات من تراكم المباريات ” .