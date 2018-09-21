حريق في شقة تستخدم للتخزين التجاري بشكل مخالف

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في شقة بالدور الأرضي بحي الدانة في مدينة رأس التنورة، حيث كانت الشقة تستخدم بشكل مخالف للتخزين التجاري.

وأخمدت فرق الدفاع المدني برأس التنورة الحريق، الذي اندلع نتيجة التماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.