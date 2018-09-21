حريق في شقة تستخدم للتخزين التجاري بشكل مخالف
نشب حريق في شقة بالدور الأرضي بحي الدانة في مدينة رأس التنورة، حيث كانت الشقة تستخدم بشكل مخالف للتخزين التجاري.
وأخمدت فرق الدفاع المدني برأس التنورة الحريق، الذي اندلع نتيجة التماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 1 ساعة
حي الدانه براس تنورة يعتبر وسط المنطقة
كله أسواق ومطاعم
الله يستر
شقتي هناك ليكون أنحرقت😱
تعليق[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا واحد كذاااااااب سألوه شايف اليابان قال لهم أكيد زرتها وجلست فيها شهر،،،قالوا له طيب وألمانيا قال لهم ١٥يوم طيب والمكسيك اوووف جلست أسبوع بس قالوا له ماشاء الله عليك تعرف الجغرافيا قالهم إي والله مع اني جلست فيها بس يومين 🤣🤣🤣🤣
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 46 دقيقة
الكذاب الي تفشل اليوم
وماعرف يثبت كلامة
في خبر البنت الي تسوي قهوة في الدمام
يلعن أم الفضيحة
يشيخ😂😂😂😂😂😂😂😂😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 40 دقيقة
من يوم تقول أني أعلق في أخبار الرياضة
وأني كتبت في تعليق
أني بوسط أعصار كمبوديا
عرفت أنك سكران
وضارب سجاااير كمبودي
لعنبوك من الصباح
ومافكفكت براسك للحين😂😂😂😂😂😂
تعليق[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 34 دقيقة
أنا قبل يومين شفت حمار أكرمكم الله مكتوب عليه قاااااآهرهم وحاطين له نظارة بعد والناس تاخذ صور معه للأسف الخبر ماطلع بالصدى وإلا كان الكل يعرف مين قا…..هم🤣🤣🤣مضيعة كثير أخبار مهمة يالصدى ولا خايفة على مشاعر الفصيلة كلهااااا ترا اللي عندك وحشي يعني المستوى أفضل شوي خخخخ
ولد الديره[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 26 دقيقة
تعليق
خشمك يالذيب
اجلد الدب
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمدلله
الذي عافاني مما أبتلاك
نصبر على نباح الكلاب الضالة
شهر شهرين
ومصيرهم يتعبون
ويروحون من نفوسهم🤗
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 20 دقيقة
أها شايف لك حمار هاه
شكلة صكك صكه جامده
باين في صرااااااخك
الي من الصباح
وأنت تعوي مثل السلق
لاحول ولاقوة الاباالله
😂😂😂😂😂😂😂😂
دام عزك ياوطن🇸🇦💚قاآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 15 دقيقة
اثره أنت يااللوطي
لعن الله ابوك من جابك.
سلام