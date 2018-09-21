غدًا.. أمطار رعدية ورياح وغيوم على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على مناطق المملكة.

وأوضحت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ) ، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق (حائل، تبوك، الجوف وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، القصيم).

و تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.