بشروط.. جامعة أم القرى توفر وظائف إدارية وفنية للكوادر الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة لديها على سلم رواتب الموظفين العام، وذلك بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظتي الليث والقنفذة، والتي ترغب في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً.

واشترطت في المتقدم الآتي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن يكون المتقدم مكملاً الـ| 18 | عاماً من العمر.

3. أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.

4. حسن السيرة والأخلاق.

5. حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

6. غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

7. فيما يخص وظائف الأمن والسلامة فيشترط التالي:

• سلامة الحواس.

• قوة البنية، وحدة البصر، قوة الملاحظة، وحُسن التصرف.

• استخدام أجهزة الاتصالات.

• ألا يقل عمر المتقدم عن | 20 | عاماً، ولا يزيد عن | 50 | عاماً.

• عدم قبول العسكري القائم على رأس العمل.

وأوضحت أنه يمكن التقديم عليها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13-01-1440هـ، حتى يوم الثلاثاء 22-01-1440هـ وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف عبر الرابط التالي http://recruit.uqu.edu.sa/ .

والوظائف هي: