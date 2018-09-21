إصابة 5 أشخاص إثر إرتطام ” إسعاف القنفذة ” بعمود على طريق المخواه

نايف السالم(صدى):

أصيب خمسة أشخاص يتبعون لصحة القنفذة، قبل ظهر اليوم، على طريق المخواة؛ بعد ارتطام إسعافهم بعمود أثناء نقلهم لسيدة حامل.

تعود الأحداث عندما قام إسعاف “الشؤون الصحية” بالقنفذة بنقل سيدة حامل على طريق المخواة؛ فانخرفت مركبتهم وارتطمت بعمود كهرباء؛ مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص كانوا داخل إسعاف الصحة.

وبدورها باشرت الجهات ذات العلاقة، الحادثَ، ونُقِل ثلاثة من الأشخاص للمستشفى؛ فيما نُقل شخصان عن طريق فِرَق الهلال الأحمر، ونُقلت السيدة الحامل إلى مستشفى المخواة للاطمئنان على صحتها.

وتولت إدارة مرور المخواة التحقيق في الحادث ومسبباته، وينتظر إصدار بيان من صحة الباحة حول الحادثة.