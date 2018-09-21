” القحطاني ” يشيد بكفاءة الرئيس الجديد للهلال

نواف السالم(صدى):

أشاد ” ياسر القحطاني ” مهاجم الهلال المعتزل، اليوم الخميس، برئيس الجديد للنادي الأمير ” محمد بن فيصل ” ، موضحًا أهمية الانتصار على الباطن (3-1) في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

ونشر ” القحطاني ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها، ‏” مبروك للزعماء 3 نقاط من أهم نقاط الدوري، لحظة تشجيع وتصفيق الظاهرة، عند خروج سلمان ودخول عمر خربين، المفروض تدرس في علم رفع المعنويات، والتحفيز كفء يا أبو سلطان، وخبرة التعامل مع النجوم بانت يا كبير، ‏أرفع لك القبعة ” .

الجدير يالذكر أن ” القحطاني ” انتقل للهلال في بداية مسيرته قادمًا من ” القادسية ” عام 2005، عندما تعاقد معه الأمير ” محمد بن فيصل ” ، الذي كان يرأس ” الزعيم ” في ذلك الوقت.