بالصور.. مصرع وإصابة 12 شخص في حادثين مختلفين بعسير
شهدت منطقة عسير، مساء أمس الخميس، حادثين مروريين مختلفين بأحد رفيدة ووادي بن هشبل، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة تسعة آخرين.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأنه ورد بلاغين إلى عمليات المنطقة عن حادثين منفصلين، مساء أمس.
وأضاف ” الشهري ” ، أن الحادث الأول وقع على طريق أحد رفيدة حيث اصطدمت سيارتين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص جميعهم في حالة خطيرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفى أحد رفيدة.
وأوضح أن الحادث الثاني وقع عند كوبري الشيق بوادي بن هشبل، حيث انقلبت سيارة من نوع ” جيب تويوتا ” ، كانت تُقِل عائلة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34189 ] نشر منذ 4 دقائق
الناس تقتل بعضها باالسرعة
والتهور
وش اتسوي لهم طيب🤔