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  • نشر : منذ 14 دقيقة
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بالصور.. مصرع وإصابة 12 شخص في حادثين مختلفين بعسير

بالصور.. مصرع وإصابة 12 شخص في حادثين مختلفين بعسير
ابها(صدى):

شهدت منطقة عسير، مساء أمس الخميس، حادثين مروريين مختلفين بأحد رفيدة ووادي بن هشبل، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة تسعة آخرين.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأنه ورد بلاغين إلى عمليات المنطقة عن حادثين منفصلين، مساء أمس.

وأضاف ” الشهري ” ، أن الحادث الأول وقع على طريق أحد رفيدة حيث اصطدمت سيارتين، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص جميعهم في حالة خطيرة، وقد تم نقلهم إلى مستشفى أحد رفيدة.

وأوضح أن الحادث الثاني وقع عند كوبري الشيق بوادي بن هشبل، حيث انقلبت سيارة من نوع ” جيب تويوتا ” ، كانت تُقِل عائلة، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.


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