ضبط معتل نفسيًا بعد عبثه في محتويات مسجد بمكة

نايف السالم(صدى):

أوقفت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، شخصًا يعاني من اعتلالات نفسية، بعدما عبث بمحتويات مسجد بحي أجياد.

وتفصيلًا، ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية من قبل مواطن يفيد بوجود شخص معتل نفسيًا داخل جامع ” النافع ” بحي أجياد، ويصدر أصواتًا من داخل المسجد.

وعند وصول الدوريات الأمنية إلى موقع الحدث، أغلق المعتل باب المسجد من الداخل، إلا أنه تم استدعاء فرق الدفاع المدني للموقع لفتح الباب، ومن ثم ضبطت الجهات الأمنية المتهم وتحفظَّت عليه.