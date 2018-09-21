ضبط معتل نفسيًا بعد عبثه في محتويات مسجد بمكة
أوقفت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، شخصًا يعاني من اعتلالات نفسية، بعدما عبث بمحتويات مسجد بحي أجياد.
وتفصيلًا، ورد بلاغ إلى الجهات الأمنية من قبل مواطن يفيد بوجود شخص معتل نفسيًا داخل جامع ” النافع ” بحي أجياد، ويصدر أصواتًا من داخل المسجد.
وعند وصول الدوريات الأمنية إلى موقع الحدث، أغلق المعتل باب المسجد من الداخل، إلا أنه تم استدعاء فرق الدفاع المدني للموقع لفتح الباب، ومن ثم ضبطت الجهات الأمنية المتهم وتحفظَّت عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34189 ] نشر منذ 2 دقيقتين
مسجدالنافع في الطلعة مقابل نفق ريع بخش
مفروض المساجد يعين لها حراس أمن
شرف خدمة بيت من بيوت الله
ومنها مساعدة وتوظيف للشباب.