تدريب الأسر الضمانية على العمل في منشآت الإيواء السياحي بالرياض

حمود العنزي (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تدريب الشبان والفتيات من أسر الضمان الاجتماعي في الرياض وتمكينهم من العمل في منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة.

و عقد مدير هيئة السياحة بالمنطقة المهندس عبد العزيز آل حسن، اجتماع مع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الدكتور يوسف السيالي -أمس الخميس- لبحث كيفية تأهيل أبناء أسر الضمان للعمل في الفنادق والشقق والوحدات السكنية المفروشة.

وقال آل حسن أن هذا المشروع الخيري سيخدم فئة مهمة من أبناء وبنات الوطن، وان سياحة الرياض ستعمل على إنجاحه مبينا أنه في حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على جميع مناطق المملكة.

وأكد مدير هيئة السياحة بالرياض أنه تم الاتفاق على تطوير خطة لدخول الأسر الضمانية في مدن ومحافظات المنطقة إلى سوق العمل بالاستفادة منهم في تشغيل المنشآت السياحية.