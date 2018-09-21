بالصور.. بمقرها بالقاهرة.. الملحقية الثقافية تزدان للاحتفال باليوم الوطني ” الثامن والثمانون “

رحاب فتحي(صدى):

تزينت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة بأعلام المملكة ،ابتهاجاً منها بذكرى باليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد البلاد على يد المؤسس ـ المغفور له بأذن الله ـ الملك /عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود . أكتست جدران وممرات الملحقية باللون الاخضر ووضع لوحة جدارية تجسد مشاعر الطلبة السعوديين الدارسين في جمهورية مصر العربية وجميع المراجعين يمكنهم تسجيل انطباعاتهم بهذا اليوم المبارك والتعبير عن اعتزازهم وحبهم لوطنهم المملكة العربية السعودية .

جاءت كلمات الطلبة لتؤكد حبهم اللامحدود لوطنهم وما تقوم به بلادهم من نهوض وتطور مستمر وإحداث طفرة في كل المجالات ( الثقافية والتعلمية والفكرية والادبية والاجتماعية ) حتى أصبحت المملكة بين مصاف الدول المتقدمة وذات ثقل دولي كبير ، أشاد الطلبة بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الامين صاحب السمو الملكي/ الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ التي دفعت عجلة التنمية بشكل متسارع في مختلف المجالات خاصة التعليم بدعمها اللامحدود للطلبة السعوديين داخل وخارج المملكة ، مؤكدين أن بلادهم تؤمن بان التعليم يحتل اهمية بالغه بالنهوض بالمواطن السعودي ، وهو ما يجسد الطفرة التي تعيشها المملكة ، متمنيين لوطنهم الغالي وللقيادة الحكيمة المزيد من الازدهار والتقدم وأن يديم على بلادهم الآمن والامان والاستقرار .

إن ذكرى اليوم الوطني لهذا العام يمر في مرحلة يحتم على الجميع التوقف عندها بالتمعن في رؤية المملكة2030 التى من احدى فروعها ، الاهتمام بالشباب السعودي النبيل ودفعهم للتقدم والازدهار للوطن والمواطن والاعتماد على فئة الشباب التي هى القوة الرئيسة لأي دولة وهي الاستثمار الحقيقي لهذه الرؤية ، ان لرؤية 2030نقاط اساسية من أهمها التعليم وكسب الخبرات السابقة ومن هذه النقاط ايضاً استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ، ورعايتهم في الخارج والحرص على توجههم وتوفير كافة السبل الكفيلة بتحقيق الأهداف في مختلف الجامعات ومراكز البحوث العلمية العالمية ،للعودة الى وطنهم الغالي والمشاركة في بتطوير العملية التعليمية ، وإظهار الصورة الحسنة المعتدلة عن المجتمع السعودي في كافة المحافل الدولية

ان الملحقية تقوم من جانبها ارشادالطلبة بالأنظمة التعليمية المتبعة في مصرللالتزام بها ، ومتابعتهم في نتائجهم التحصيلية وتزويدهم بتعليمات وزارة التعليم بالمملكة ضمانا لنجاحهم في تحقيق الأهداف العلمية المرجوة.