بالفيديو والصور.. فوضى تنتهي بمضاربة بين فتيات وشباب في محايل عسير
وثق مقطع فيديو، حالة من الفوضى والتجمهر والتفحيط بمتنزه مطل البلدية في محايل عسير، صباح اليوم الجمعة، والتي انتهت بمضاربة بين فتيات وشباب امتدت لمدة طويلة من الوقت، حيث فشل المتواجدين بالمتنزه من المواطنين والمقيمين في فض الاشتباكات.
ومن جانبهم، ناشد مرتادو المتنزه الجهاتِ المختصة بسرعة التحرك لحماية أرواح الجميع، حيث شهد الموقع تواجد مئات الأسر والأطفال، وذلك بعد أن أثارت الواقعة الذعر والخوف في نفوس المتنزهين ومرتادي المكان.
كما طالب المتنزهين، بالقبض على كل مَن ظهر في تلك المقاطع، سواء من المفحطين أو مَن شارك في تلك المضاربة، فضلًا عن إيقاع العقوبة الرادعة عليهم، حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.
وكانت الأمطار التي شهدتها محايل، مساء أمس الخميس، قد دفعت الكثيرين إلى الخروج للتنزه والاستمتاع بالأجواء الرائعة، ولكن ما حدث أفسد عليهم ذلك.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قلة حياء وين الدوريات عنهم المفروض تكون دورية متواجدة في الموقع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34189 ] نشر منذ 17 دقيقة
الحرية الزايده عن اللزوم
هذي نتائجها
ومايحدث في دولة الكويت
من رقص واستهبال
قريبآ سنجده عندنا🤗
الشاعر[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 5 دقائق
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يوسف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 دقائق
هذه احدى ثمرات الرؤية المباركة