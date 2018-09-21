مرور جدة: تغيير لون السيارات وإخفاء اللوحات باليوم الوطني مخالف

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة المرور بمحافظة جدة بتحذير السائقين من تغيير ألوان سياراتهم أو الكتابة أو إلصاق الصور أو تركيب الملصقات عليها وإخفاء اللوحات؛ خلال احتفالات اليوم الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وعن ذلك، أكد العميد سليمان بن عبد الله الزكري، مدير مرور جدة، أن رجال المرور سيتعاملون بكل حزم مع المخالفين وستطبق بحقهم العقوبات التي تتضمن حجز المركبات المخالفة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وعن خطة المرور، أوضح ” الزكري ” أن المرور أعد خطة ستنفذ خلال احتفالات اليوم الوطني؛ تستهدف تسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابيتها في جميع المحاور والتقاطعات والطرق الدائرية والمجمعات التجارية.

كما طالب قائدي المركبات بالالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال المرور.