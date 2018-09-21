إصابة 9 ووفاة 3 في حادثتين منفصلين بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغين عن حادثين منفصلين مساء البارحة نتج عنهما ٣وفيات و٩ إصابات مختلفه.

الحادث الاول هو عباره عن تصادم سيارتين ع طريق احد رفيده نتج عنه خمس إصابات كلها خطيرة نقلت عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى احد رفيده.

وأضاف الشهري ان الحادث الثاني وقع عند كبري الشيق بوادي بن هشبل وهو عباره عن انقلاب سياره من نوع جيب تويوتا تقل عائله نتج عن الحادث ثلاث وفيات وأربع إصابات وجرى نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الاسعافيه.