بالفيديو.. والدة رئيس الشعلة تتكفل بمكافئات الرئيس مع لاعبيه

خالد البر (صدى):

تكفلت والدة الاستاذ فهد الطفيل رئيس نادي الشعلة بالمكافئات التى وعد بها رئيس النادي لاعبي فريقه عقب فوزهم المستحق امام القيصومه ضمن دوري الدرجه الاولى.

وتكفلت والدة الرئيس بدفع عشرة الاف ريال لكل لاعب سلمها لهم الاستاذ ماجد الطفيل المدير التفيدي لكرة القدم. وكان رئيس النادي ظهر بمقطع فيديو مع لاعبي فريقه في غرفة تبديل الملابس ووعد بمكافئة الفوز الف ريال قبل ان يطالب اللاعبين برفع المكافئة بصوره جماعيه متكرره حتى وصل لعشرة الاف ريال في مقطع يعكس حجم الود والحب السائد بين رئيس النادي ولاعبيه.

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