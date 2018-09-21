الأهلي يشكر آل الشيخ على تخصيصه دخل مباراته مع الحزم لأسرة خالد قاضي

ماجد محمد(صدى):

قدم ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، على تكفله بتخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم، مساء اليوم الجمعة، لأسرة الإعلامي الرياضي الكبير خالد قاضي، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.

كما شكر رئيس الأهلي ” آل الشيخ ” ، نظير تقديمه مبلغ مالي لأسرة الفقيد، فضلًا عن تكفله بعمل ” تيفو ” خاص لمواجهة الأهلي والحزم كفكرة ودعم شخصي كامل من معاليه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحزم، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن جانبه، قال رئيس النادي ماجد النفيعي: ” معالي المستشار تركي آل الشيخ معروف بوقفاته الكبيرة والدائمة ودعمه المتواصل واللامحدود لكافة الرياضيين وللنادي الأهلي، ولكافة أندية الوطن دون استثناء معنويًا وماديًا ” .

ووصف رئيس النادي، دعم المستشار تركي آل الشيخ، بالشيء ” غير المستغرب ” منه، مؤكدًا أن هذا الدعم سيسهم بكل تأكيد في الارتقاء بمستوى الرياضة السعودية في كافة الألعاب والمناشط الرياضية المختلفة، بما يحقق رؤية المملكة 2030.