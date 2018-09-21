في أول يوم بالأسواق.. شكاوى من عطل بأجهزة ” آيفون X ” الجديدة

عادل الحربي (صدى):

شهد أول يوم من حصول عملاء شركة ” أبل ” العالمية، على هاتفهم الجديد ” آيفون XS ” و ” آيفون XS MAX ” ، شكاوى خاصة بوجود عطل في شاشة الجهاز الجديد للشركة الأمريكية.

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرها أحد مستخدمي الهاتف الجديد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والذي شكا من خلالها من عطل في شاشة الهاتف، وقد أعيد تداول التغريدة أكثر من 100 مرة في زمن قياسي، بينما لم تعلق ” أبل ” على الأمر.

وكان عملاء ” أبل ” ، قد بدأوا اليوم الجمعة، في الحصول على الهاتفين الجديدين ” آيفون XS ” ، و ” آيفون XS MAX ” ، وذلك بعد تقديمهم طلب مسبق اعتبارًا من يوم 14 سبتمبر، حين تم الكشف عن تلك الهواتف الحديثة.

تجدر الإشارة، إلى أن هواتف ” آيفون X ” ، التي قد طرحتها ” أبل ” العام الماضي، قد تعرضت نفس الشكاوى عند بداية وصولها إلى الأسواق.