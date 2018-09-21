الكشف عن رام باور واجن موجافي ساند ايديشن بمظهر صحراوي للشاحنة الشرسة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أطلقت علامة رام النسخة الخاصة الجديدة المحدودة موجافي ساند ايديشن لموديلات رام 2500 باور واجن وهي النسخة التي جعلت الشاحنة تمزج بين مظهرها الشرس والرمال حيث تأتي السيارة بمظهر بوحي الصحراء ومن المقرر تصنيع 1500 نسخة فقط من هذه الشاحنة مع بدء تسليم السيارة في الربع الأخير من العام الجاري بسعر يبدأ من 54.830 ألف دولار بدلاً من 52.595 ألف دولار لنسخة باور واجن العادية.

وقالت رام أن الباقة الحصرية تتوفر بلون بيج موجافي ساند وهو اللون الأكثر مبيعاً في رام ريبيل ولهذا وفرته في هذه النسخة الخاصة باور واجن ولأول مرة يتوفر فيها هذا اللون في شاحنة رام Heavy Duty. وبجانب اللون الحصري فالباقة الخاصة تأتي بعجلات سوداء 17 بوصة مع جنوط ألومنيوم وفرش أسود داخلي ونظام ترفيهي بشاشة 8.4 بوصة كما تتوفر للسيارة خيارات Heavy Duty Luxury Group بصورة قياسية وتشمل مرايا بطي كهربائي ونظام تسخين واضاءة ليد في السرير الخلفي للسيارة وكونسول علوي ونظام فتح مميز للباب الخلفي للصندوق.

ولم يتم تعديل المواصفات الفنية للنسخة الخاصة حيث تأتي كما هي بمحرك V8 سعة 6.4 لتر بقوة 410 حصان وعزم دوران 581 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع رباعي.