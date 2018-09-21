كلمة الشيخ فرحان الجربا باليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

رفع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الحديثة للتكنلوجيا MOTECO الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا أسمى آيات التهاني و التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، و لسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وإلى الأسرة المالكة و الشعب السعودي عامةً بمناسبة اليوم الوطني 88 .

وقال الجربا ننتهز هذه المناسبة الغالية على قلوبنا لتهنئة القيادة الرشيدة بيوم توحيد البلاد التي أسس أركانها وأرسى قواعدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وجعل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دستوراً لها.

وأضاف: يسعدني في يوم الفرح والبهجة أن أجدد الولاء و الطاعة لولاة الأمر حفظهم الله، كما أجدد الولاء والإنتماء للوطن أدامه الله عزاً ونبراساً للإسلام والمسلمين ، ويسعدني في هذه اللحظات أن أهنىء الشعب السعودي الكريم بيومهم الكبير.

وتابع: في يومنا العظيم والذكرى الغالية لاأنسى ابنائنا المرابطين في الحد الجنوبي من الدعاء بالثبات والنصر والتمكين، وأن يعينهم الله على دحر الأعداء وتحقيق النصر المؤزر والمساهمة بحماية حدود الوطن ومقدساتة ومكتسباتة.

وختم الجربا التهنئة قائلاً: أسأل المولى الله جل و على أن يحفظ هذه البلاد الطاهرة و حكامها و شعبها من كل مكروه ، و أن يديم عليها الأمن و الأمان والإستقرار تحت راية التوحيد وفي ظل حكومتنا الرشيدة.