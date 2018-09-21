كلمة الفريق العمرو بمناسبة اليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ،أن أبناء الوطن قاطبة يستلهمون في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ،قصة تأسيس دولة بنت أساسها على التوحيد المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومسيرة كفاح سطرها التاريخ بمدادٍ من ذهب لرجال أخذوا على عاتقهم لم الشتات وتوحيد الكلمة وتأليف القلوب ونماء الأمة والسير بها لترتقي بين سائر الأمم وصولًا إلى هذا العهد الزاهر والمملكة بفضل من الله جل وعلا تحظى بالمكانة العالمية .

واستذكر الفريق العمرو في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة ، جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله- التي لم تتوقف عند مرحلة التوحيد فحسب، بل تجاوزتْ ذلك إلى إطلاق الخطط التنموية والإصلاحية ،فهيّأ البلاد على أسس كفلت بمشيئة الله تعالى تحقيق النهضة والازدهار.

وحيا الدور المتعاظم الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تجاه تطور ونهضة ونماء المملكة في شتى المجالات ،فضلًا عما تقدمه من رعاية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، مثمنًا جهود الحكومة في الارتقاء بقدرات الدفاع المدني لمواكبة التطور الكبير الذي شهدته المملكة.

وتطرق معاليه بهذه المناسبة إلى ما حققه الدفاع المدني في سبيل أداء المهام الوطنية والإنسانية وما بذل من تضحيات طوال السنوات الماضية، حتى شهد في هذا العهد الزاهر نقلة نوعية في قدراته وتجهيزاته وأضاف أن مشاعر الفرحة والسعادة بيوم الوطن هذا العام، تتضاعف بما في ظل الرخاء الذي تنعم به المملكة وما تشهده من تنمية في جميع المجالات وما تحظى به من مكانة رفيعة على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والعالمي وما تتمتع به من قدرة وتأثير في صناعة القرار الدولي .

واستعرض معالي الفريق العمرو المراحل التاريخية للوحدة المباركة التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – التي كانت ولا زالت هي الركيزة الصلبة والأساس المتين الذي ارتفعت عليه صروح النهضة والتنمية في ربوع الوطن والتي عززت من قدرة بلادنا الطيبة على القيام بدور فاعل في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والإسهام في تحقيق السلام العالمي، ونوه بالإنجازات التي تحققت في شتى المجالات على المستوى الداخلي وما شهدته المملكة من رقي لصروح النهضة وما ظلت تتميز به من تطور مستمر وتقدم شمل مختلف القطاعات وعم أرجاء الوطن من أجل خير وإسعاد أبناء الوطن ومستقبل مشرق للأجيال القادمة بمشيئة الله تعالى.

وقال مدير عام الدفاع المدني :” هذا اليوم محطة يستذكر فيها جيل اليوم حجم التضحيات الكبرى التي صنعت ملحمة التوحيد وأرست دعائم الدولة السعودية الحديثة وأضحت واعية بمسؤولياتها في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومواصلة مسيرته على طريق المستقبل والتصدي لكل ما من شأنه المساس بوحدة الوطن وسلامة أبنائه ” .

وأضاف إن فرحة أبناء المملكة التي تجدد كل عام في الاحتفال بيوم الوطن، هي بمثابة رسالة عرفان ووفاء وتقدير للملك المؤسس وأبنائه البررة الذين قدموا الكثير لرفعة الوطن وأيضاً رسالة تأييد ومبايعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – الذي استطاع خلال عام واحد من توليه مقاليد الحكم أن يفتح آفاق رحبة من أجل خير أبناء هذه البلاد المباركة وأن يؤكد موقف المملكة الراسخ والواضح لنصرة القضايا العربية والإسلامية، وسياستها الرشيدة من أجل خير الإنسانية.

وأعاد الفريق العمرو في هذه الذكرى إلى الأذهان جهود الملك المؤسس – رحمه الله – الذي وضع في خضم مرحلة التأسيس أولى لبنات جهاز الدفاع المدني السعودي بإنشاء أول فرقة إطفاء بالعاصمة المقدسة (عام 1346هـ – 1926م) التي كانت نواة لانطلاق هذا الجهاز لأداء رسالته في حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومد يد العون والمساعدة للدول الصديقة والشقيقة في أوقات المحن والكوارث والتي يشهد لها العالم أجمع.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لم تالو جهدا ولم تدخر مالًا للارتقاء بقدرات الدفاع المدني لمواكبة التطور الكبير الذي شهدته المملكة خلال العقود التي تلت ملحمة التوحيد في جميع المجالات والحفاظ على ثمار هذا التطور.

واختتم معالي مدير الدفاع المدني كلمته بمناسبة اليوم الوطني مستذكرًا تضحيات الشهداء من رجال الدفاع المدني – رحمهم الله – الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الواجب وسطروا أروع صور البطولة والفداء في خدمة الوطن وحفروا أسمائهم بأحرف من نور في ذاكرة وطن الوفاء الذي أحاط أسرهم وعائلاتهم بكل الحب والرعاية، سائلاً المولى جلت قدرته أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.