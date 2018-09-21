بالصور.. بعد قتله بفأس.. الزوجة تؤكد: والدي قتل زوجي لأنه من الطبقة الفقيرة

نيودلهي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو جريمة مروعة تعرض لها رجل بأحد شوارع هند، حيث اعتدى عليه أشخاص بأسلحة بيضاء حتى الموت، حيث يُعتقد أنه تم تنفيذها لأنّ الزوجين ينتميان إلى طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. ” جريمة شرف ” .. قتل رجل بمنجل أمام زوجته الحامل ” .

وعن ذلك، قالت زوجة الضحية التي تٌدعى ” أمروتا ” : ” قتل والدي زوجي؛ لأنه لم يكن ينتمي إلى نفس الطبقة التي ننتمي إليها ” .

حيث تنتمي الزوجة التي تُدعى ” أمروتا ” لعائلة ثرية من الطبقة العليا، بينما زوجها ” براناي “من طبقة الـ ” داليت ” وهي الطبقة الفقيرة والمنبوذة بالنسبة للهند، إلا أن ” أمروتا ” أصرت على الزواج منه رغم اعتراضات والديها.

وتم القبض على والد ” أمروتا ” و6 آخرين، من بينهم شقيقه و3 ممن يزعم أنهم دبروا الاتفاق مع القاتلين المأجورين، واعترف ” الوالد ” بأنه تآمر هو وشقيقه على قتل زوج ابنته لأنه من الـ” داليت ” .

من الجدير بالذكر أن تلك الجريمة أثارت جدلاً واسعًا وحالة من الغضب ضد التطرف الطبقي والطائفي في الهند، حيث تجمع المئات من المتعاطفين حاملين لافتات منددة، مقدمين تعازيهم لأسرة ” براناي ” .

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