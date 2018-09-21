بالصور.. وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني يزور ملعب الجوهرة

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن زيارة وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، لملعب الجوهرة، اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه خلال هذه الزيارة، يطلع الوفد على التجهيزات المخصصة للمواجهة الكبرى التي تجمع المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، ضمن بطولة السوبر كلاسيكو الرباعية الشهر المقبل.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها على ” تويتر ” ، عدد من الصور التي توثق زيارة الوفد لملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.