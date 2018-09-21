بالصور.. وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني يزور ملعب الجوهرة
كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن زيارة وفد من الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، لملعب الجوهرة، اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه خلال هذه الزيارة، يطلع الوفد على التجهيزات المخصصة للمواجهة الكبرى التي تجمع المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، ضمن بطولة السوبر كلاسيكو الرباعية الشهر المقبل.
ونشرت الهيئة، عبر حسابها على ” تويتر ” ، عدد من الصور التي توثق زيارة الوفد لملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
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