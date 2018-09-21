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تحذير من ” الاتصالات السعودية ” : تجنبوا زيارة المواقع المشبوهة

تحذير من ” الاتصالات السعودية ” : تجنبوا زيارة المواقع المشبوهة
علي القحطاني (صدى):

قامت شركة الاتصالات السعودية ” STC ” بتحذير مستخدمي خدمات الاتصالات من زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.

حيث قالت الشركة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تجنباً لتعرضكم للاحتيال والقرصنة، نحذركم من زيارة المواقع المشبوهة والتي تطلب منكم أرقام جوالات وغيرها من المعلومات الشخصية؛ بهدف الحصول على أرصدة مجانية ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34184 ] نشر منذ 1 ساعة

ياالله بنا نسلم منكم أنتوا
رفعتوا الأسعار وغيرتوا الباقات للأقل
على الأقل رجع الباقات والخدمات السابقة مثل ماكانت
وأرفع السعر على كيفك😐

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