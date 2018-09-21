تحذير من ” الاتصالات السعودية ” : تجنبوا زيارة المواقع المشبوهة

علي القحطاني (صدى):

قامت شركة الاتصالات السعودية ” STC ” بتحذير مستخدمي خدمات الاتصالات من زيارة المواقع الإلكترونية المشبوهة.

حيث قالت الشركة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تجنباً لتعرضكم للاحتيال والقرصنة، نحذركم من زيارة المواقع المشبوهة والتي تطلب منكم أرقام جوالات وغيرها من المعلومات الشخصية؛ بهدف الحصول على أرصدة مجانية ” .