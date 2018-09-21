بالفيديو.. لن تصدق من هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” !
كشف مقطع فيديو، عن هوية صاحب صوت الكارتون الشهير ” المحقق كونان ” ، حيث فوجئ متابعيه بأن الممثلة السورية أمال سعد الدين، هي صاحبة الصوت.
وظهرت الفنانة السورية خلال المقطع، وهي تقوم بعمل ” الدوبلاج ” الصوتي للكارتون الشهير داخل الأستوديو، مما جاء على عكس التوقعات بأن يكون رجلًا هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” .
جدير بالذكر، أن الفنانة أمال سعد الدين، كانت قد اشتهرت بأداء دور ” بديعة ” في المسلسل السوري الشهير ” ضيعة ضايعة ” ، بمشاركة عدد من الممثلين السوريين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34184 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعد أمها
أثاااارية أنتي ياعسسسسسل😘
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
س[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
ندري من 20 سنة…. ولاتفاجئنا ولاشي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11340 ] نشر منذ 19 دقيقة
وانا اقول ليش كونان حلو