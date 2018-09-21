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بالفيديو.. لن تصدق من هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” !

بالفيديو.. لن تصدق من هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” !
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن هوية صاحب صوت الكارتون الشهير ” المحقق كونان ” ، حيث فوجئ متابعيه بأن الممثلة السورية أمال سعد الدين، هي صاحبة الصوت.

وظهرت الفنانة السورية خلال المقطع، وهي تقوم بعمل ” الدوبلاج ” الصوتي للكارتون الشهير داخل الأستوديو، مما جاء على عكس التوقعات بأن يكون رجلًا هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” .

جدير بالذكر، أن الفنانة أمال سعد الدين، كانت قد اشتهرت بأداء دور ” بديعة ” في المسلسل السوري الشهير ” ضيعة ضايعة ” ، بمشاركة عدد من الممثلين السوريين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

ندري من 20 سنة…. ولاتفاجئنا ولاشي

[ عدد التعليقات: 11340 ] نشر منذ 19 دقيقة

وانا اقول ليش كونان حلو

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