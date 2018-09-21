بالفيديو.. لن تصدق من هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” !

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن هوية صاحب صوت الكارتون الشهير ” المحقق كونان ” ، حيث فوجئ متابعيه بأن الممثلة السورية أمال سعد الدين، هي صاحبة الصوت.

وظهرت الفنانة السورية خلال المقطع، وهي تقوم بعمل ” الدوبلاج ” الصوتي للكارتون الشهير داخل الأستوديو، مما جاء على عكس التوقعات بأن يكون رجلًا هو صاحب صوت ” المحقق كونان ” .

جدير بالذكر، أن الفنانة أمال سعد الدين، كانت قد اشتهرت بأداء دور ” بديعة ” في المسلسل السوري الشهير ” ضيعة ضايعة ” ، بمشاركة عدد من الممثلين السوريين.