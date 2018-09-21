سيدة تكتشف كارثة عن مقتل زوجها أثناء تصفحها ” اليوتيوب “

القاهرة(صدى):

تمكنت سيدة مصرية من كشف ملابسات مقتل زوجها، أثتاء تصفحها بعض الفيديوهات المسلية على ” يوتيوب ” ؛ لتتفاجأ بفيديو يوثق قتل زوجها بطريقة شنيعة.

حيث يرصد الفيديو اعتداء مجموعة من البلطجية على زوجها بالشوم والأسلحة البيضاء، حتى تم اجباره على ركوب سيارة تخصهم، لتسارع الزوجة في تقديم بلاغ للجهات الأمنية بشأن الواقعة.

وبفتح التحقيقات تبين أن زوجها تعرض للخطف من قبل مجموعة من البلطجية، واعتدوا عليه حتى الموت، إلى جانب التمثيل بجثته، حيث قاموا باختطافه من أحد المقاهي واعتدوا عليه أمام مرأى المواطنين واصطحبوه إلى مكان بعيدٍ؛ لقتله والتمثيل بجثته.

وتواصل الجهات الأمنية البحث عن المتهمين بتلك القضية للقبض عليهم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.