سيدة تكتشف كارثة عن مقتل زوجها أثناء تصفحها ” اليوتيوب “
تمكنت سيدة مصرية من كشف ملابسات مقتل زوجها، أثتاء تصفحها بعض الفيديوهات المسلية على ” يوتيوب ” ؛ لتتفاجأ بفيديو يوثق قتل زوجها بطريقة شنيعة.
حيث يرصد الفيديو اعتداء مجموعة من البلطجية على زوجها بالشوم والأسلحة البيضاء، حتى تم اجباره على ركوب سيارة تخصهم، لتسارع الزوجة في تقديم بلاغ للجهات الأمنية بشأن الواقعة.
وبفتح التحقيقات تبين أن زوجها تعرض للخطف من قبل مجموعة من البلطجية، واعتدوا عليه حتى الموت، إلى جانب التمثيل بجثته، حيث قاموا باختطافه من أحد المقاهي واعتدوا عليه أمام مرأى المواطنين واصطحبوه إلى مكان بعيدٍ؛ لقتله والتمثيل بجثته.
وتواصل الجهات الأمنية البحث عن المتهمين بتلك القضية للقبض عليهم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34184 ] نشر منذ 1 ساعة
الدم مايضيع
بس المشكلة عند الحكومة المصرية
كلها500جنيهه ويطلع كفالة
ماكسب خزينة الدولة وحد من مستوى العجو
الا المجرمين عندكم في مصر😐
سعاده البيه[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 35 دقيقة
يالقرني ايه رايك اقوزك ست من عندنا لواتئلت تكشف القريمه وتبلغ الشرطه بعد كده تستلم الاديه بتعتك وتتجوز حنفي مهران