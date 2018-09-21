اليوم.. جولة الوطن تستكتمل بـ 3 مباريات

نواف السالم(صدى):

تستكمل ” جولة الوطن ” من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها، مساء اليوم الجمعة، بـ3 مباريات بين 6 فرق.

ويفتتح مباريات اليوم الاتفاق والفيحاء عند الساعة الـ6:15 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يملك الاتفاق 4 نقاط بينما الفيحاء لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

كما يحل نادي أُحد ضفيًا على نظيره الفيصلي، عند الساعة 35: 6 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، وفي مباراة متكافئة لدرجة كبيرة من حيث النقاط.

ويختتم مباريات جولة الوطن النادي الأهلي ونظيره الحزم، عند الساعة 8:35 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث يملك الأهلي 5 نقاط بينما الحزم نقطتين.