” المسند ” : يوم الأحد يتعادل طول الليل مع النهار
كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر، يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا.
وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الاعتدال الخريفي يعد الاعتدال الثاني خلال السنة الميلادية، بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس ” .
وأضاف: ” يوم الأحد يدخل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعيين الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل الخريف مودعين الصيف ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34184 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير
أهم شي حرارة الأجواء تعتدل🤗