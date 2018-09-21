” المسند ” : يوم الأحد يتعادل طول الليل مع النهار

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر، يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا.

وقال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الاعتدال الخريفي يعد الاعتدال الثاني خلال السنة الميلادية، بعد الاعتدال الربيعي في 21 مارس ” .

وأضاف: ” يوم الأحد يدخل الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعيين الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل الخريف مودعين الصيف ” .