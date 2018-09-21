كايكي.. اختيار ممتاز من تركي آل الشيخ للشباب

طلال الغامدي(صدى):

أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بلاعب بيراميذر السابق والشباب الحالي ” آرثر كايكي ” ، مشيدًا بأدائه الممتاز مع نادي الشباب.

وقال ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كايكي كان اختياري له في بيراميدز في محله وعندما طلب الأعزاء في نادي الشباب خدماته لم أتردد وهذا هو بأهدافه الجميلة “.

يُذكر أن ” كايكي ” سجل هدفًا مميزًا للشباب في مرمى الفتح في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة الثالثة من كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكان المستشار تركي آل الشيخ وافق على بيع اللاعب آرثر كايكي من بيراميذر إلى صفوف نادي الشباب، فيما تعاقد مع البرازيلي رودريجينو لتعويض رحيل كايكي عن بيراميدز.