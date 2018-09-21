سيدة توهم بائع بسيط بثرائها الفاحش وتخدره لسرقة ما بحوزته

أميرة خالد(صدى):

شهدت الكويت، قيام سيدة بخداع بائع عصير بسيط ” من جنسية عربية ” بثرائها الفاحش وسيارتها الفارهة، ثم تقوم بتخديره وسرقة كل ما بحوزته، وهي 400 دينار، أي ما يعادل 1,320 دولار، وأوراقه الثبوتية.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين قدمت السيدة إلى البائع البسيط برفقة سائق آسيوي، وأوهمته بحاجتها إلى إحضار 3 كراتين إلى شقتها، وعندما ذهب معها إلى المصعد، طلبت من السائق الذي معها تزويد البائع بمنديل معطر ليمسح عرقه، وحين وضعه على جبينه، فقد الوعي على الفور وسقط على الأرض، ليكتشف بعد ذلك أنها سرقت كل ما بحوزته.

وعليه، تمت إحالة القضية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، بهدف البحث عن السيدة وسائقها الآسيوي، تمهيدًا للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.