حادث مروري يكشف خيوط قضية سرقة بـ ” الأفلاج “

عادل الحربي(صدى):

تمكن رجل أمن من كشف خيوط قضية جنائية؛ وذلك بعد وقوفه على حادث مروري وقع قبل أيام بـ ” الأفلاج ” .

وبالتطرق للتفاصيل، تلقت أجهزة الأمن منذ أيام بلاغًا من وافد آسيوي عن عملية سرقة مبلغ مالي وجوال منه، ليتم بعد ذلك تدوين معلومات عن الجاني ومركبته.

وعن كشف هوية الجاني، قام رجل الأمن قبل أيام بالوقوف على حادث مروري بـ ” الأفلاج ” ، ولجأ لبلاغ الوافد الآسيوي عن مواصفات المركبة وتحفظ على المتهم الذي تعرف عليه الوافد بعد استدعائه؛ لتنكشف خيوط قضية السرقة التي تعرض لها.